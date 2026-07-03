Mercato Coperto di Ventimiglia, via libera al progetto di domotica: più sicurezza, videosorveglianza e gestione smart

Il Mercato Coperto guarda al futuro con un progetto che punta a coniugare innovazione tecnologica, sicurezza ed efficienza gestionale. È stata infatti accolta all'unanimità dall'Amministrazione comunale la proposta presentata da Confesercenti per la realizzazione di un sistema domotico integrato destinato alla struttura di piazza XX Settembre.

L'iniziativa prevede la realizzazione di una piattaforma di supervisione centralizzata (BMS) capace di gestire, attraverso un unico sistema di comando, le chiusure perimetrali, il sistema di videosorveglianza, l'illuminazione e il controllo degli accessi. Il progetto comprende inoltre allarmi intelligenti, rilevatori di fumo e gas, sensori perimetrali e una chiave elettronica sicura per la gestione delle diverse funzioni. La supervisione degli impianti potrà avvenire da remoto, tramite app o dashboard dedicata: nelle ore diurne il sistema sarà collegato con la Polizia Locale, mentre durante la notte il monitoraggio sarà affidato a un istituto di vigilanza, con l'obiettivo di garantire una maggiore protezione dell'immobile pubblico e una risposta tempestiva in caso di emergenze.

La proposta è stata illustrata nel corso di un incontro in Comune, al quale hanno partecipato il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, la delegazione di Confesercenti composta da Scibilia e Federico Mulas, la rappresentante degli operatori Aurora Zani e Confcommercio. Per gli operatori si tratta di un intervento destinato a migliorare concretamente la gestione quotidiana della struttura, aumentando il livello di sicurezza sia per chi lavora all'interno del mercato sia per la clientela.

«Completiamo i lavori di messa in sicurezza con questa proposta di Confesercenti per garantire maggiore sicurezza ed efficienza per tutto lo stabile. Un Mercato più sicuro, capace di funzionare con tecnologie moderne, aiuta il nostro quotidiano lavoro. Importanti anche gli altri progetti di promozione turistica proposti dall'Amministrazione, ai quali daremo il nostro contributo come associazione di categoria», ha dichiarato Aurora Zani.

Con il via libera politico al progetto, il Mercato Coperto di Ventimiglia si avvia così verso una gestione sempre più moderna e digitale, con l'obiettivo di offrire maggiore tutela per gli operatori, protezione del patrimonio pubblico e un ambiente più sicuro e funzionale per cittadini e visitatori.