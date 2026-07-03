Sanremo, potatura straordinaria delle palme nei giardini davanti al Comune: intervento urgente dopo il forte vento (Foto)

Un intervento tempestivo e mirato per mettere in sicurezza uno dei luoghi più frequentati della città. Nella giornata di ieri sono entrate in azione le squadre incaricate della sistemazione delle palme nei giardini di fronte al Palazzo Comunale, con un'importante operazione di potatura e alleggerimento delle chiome arrivata a poche ore dal forte vento che ha interessato Sanremo.

L'intervento ha riguardato la rimozione delle grandi foglie secche e del materiale vegetale accumulato alla base delle piante, un'operazione necessaria non solo dal punto di vista del decoro urbano, ma soprattutto della sicurezza. Le raffiche di vento delle ultime ore, infatti, hanno evidenziato ancora una volta l'importanza della manutenzione preventiva degli alberi ad alto fusto presenti nei principali spazi pubblici. L'obiettivo è ridurre il peso delle chiome, limitando così il rischio di cedimenti o della caduta di fronde e rami durante eventuali nuove ondate di maltempo. Un lavoro che assume particolare rilevanza in un'area quotidianamente frequentata da residenti, turisti e dipendenti comunali.

«Si tratta di un intervento fondamentale per prevenire possibili criticità e garantire la sicurezza delle persone», è il senso dell'operazione portata avanti nelle scorse ore, con il materiale vegetale rimosso che è stato accatastato in attesa della raccolta e dello smaltimento. La manutenzione delle palme rappresenta un'attività periodica indispensabile per preservare il patrimonio arboreo cittadino e mantenere in condizioni ottimali uno degli angoli più rappresentativi del centro di Sanremo, soprattutto dopo eventi meteorologici intensi come quello registrato nel pomeriggio di mercoledì.