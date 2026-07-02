Orientamenti Summer, a Imperia oltre 150 partecipanti: sold out

Oltre 150 persone hanno preso parte alla quinta tappa di Orientamenti Summer, ospitata presso la biblioteca civica Lagorio di Imperia. Il percorso itinerante estivo, promosso da Regione Liguria in collaborazione con l’Università di Genova e l’Ufficio Scolastico Regionale, è stato ideato per supportare studenti e famiglie nell’individuazione del percorso di studi più adatto alle caratteristiche, alle attitudini e alle aspirazioni dei più giovani.

"La straordinaria partecipazione registrata oggi a Imperia conferma quanto Orientamenti Summer sia diventato un punto di riferimento per studenti e famiglie nel loro percorso di crescita – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo investiamo in iniziative che mettono al centro i giovani, offrendo strumenti concreti per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte che riguardano il proprio futuro. L’entusiasmo e l’interesse dimostrati dai partecipanti testimoniano il valore di un progetto capace di creare occasioni di confronto tra ragazzi, genitori, scuola, università e mondo del lavoro. Continueremo a sostenere percorsi di questo tipo, convinti che accompagnare le nuove generazioni nella scoperta delle proprie attitudini e competenze significhi costruire opportunità di crescita e sviluppo per l’intero territorio ligure".

"Siamo felici di constatare il quinto sold out consecutivo, confermando un avvio di Orientamenti Summer davvero da record e il grande interesse che l'iniziativa sta riscuotendo in tutta la Liguria – dichiara la vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro –. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che dimostra come sempre più famiglie scelgano di dedicare tempo all'orientamento dei propri figli, riconoscendone il valore in un momento decisivo del loro percorso di crescita. Il nostro obiettivo è offrire a studenti e genitori occasioni di confronto, strumenti concreti e informazioni qualificate, aiutando i ragazzi a conoscere meglio le proprie inclinazioni e a valorizzare i propri talenti attraverso il dialogo con professionisti e l'accesso a contenuti affidabili. Vogliamo proseguire in questa direzione e investire in iniziative come Orientamenti Summer, perché crediamo che un orientamento efficace e una formazione consapevole siano fondamentali per accompagnare ogni giovane verso le scelte migliori per il proprio futuro, sia personale che professionale".

Il prossimo appuntamento di Orientamenti Summer in provincia di Imperia è in programma mercoledì 15 luglio a Dolceacqua.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione sul sito dedicato di Orientamenti.