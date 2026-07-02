L’addio del Movimento 5 Stelle Imperiese a Daniela Abbo: "Perdiamo una donna autentica e un punto di riferimento"

Il Movimento 5 Stelle Imperiese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Daniela Abbo, ricordandone il valore umano e l'impegno politico. A nome del movimento è intervenuto il coordinatore Lorenzo Trucco, che ha rivolto un messaggio di vicinanza alla famiglia e ai suoi cari. «A nome del Movimento 5 Stelle Imperiese esprimo il più profondo cordoglio e mi stringo con sincero affetto al dolore della famiglia per la scomparsa di Daniela Abbo», afferma Trucco all'inizio della nota diffusa dal movimento.

Nel comunicato viene ricordata la figura dell'avvocata, descritta come «donna di grande spessore umano» e «punto di riferimento non solo politico, ma anche umano». Il Movimento sottolinea inoltre il percorso condiviso sui temi della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione, valori che, si legge nella nota, hanno rappresentato il filo conduttore dell'impegno comune sul territorio. Un passaggio è dedicato anche alla recente esperienza politica di Daniela Abbo, che aveva rappresentato il Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni regionali, mettendo a disposizione della comunità le proprie competenze professionali, l'entusiasmo e uno spirito di servizio che il movimento definisce instancabile.

«Con Daniela perdiamo una donna determinata e competente, ma soprattutto una persona autentica, capace di ascoltare, di costruire relazioni sincere e di affrontare ogni impegno con sensibilità, equilibrio e grande umanità», prosegue il messaggio di Lorenzo Trucco. Il coordinatore conclude ricordando come il suo esempio resterà vivo in quanti hanno condiviso con lei un percorso umano e politico, esprimendo infine la vicinanza del Movimento alla famiglia.

«Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che le hanno voluto bene giungano il nostro abbraccio più affettuoso e le più sentite condoglianze», conclude la nota firmata da Lorenzo Trucco, coordinatore del Movimento 5 Stelle Imperiese.