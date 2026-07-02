Maturità, successo pieno al Tecnico Turistico del Ruffini-Aicardi: promossi tutti gli studenti della 5ª AT, un 100 e voti molto alti

Bilancio decisamente positivo per gli esami di Stato all'indirizzo Tecnico Turistico dell'Istituto Ruffini-Aicardi, dove la classe 5ª AT ha concluso il proprio percorso con un risultato di assoluto rilievo: tutti gli studenti hanno superato la Maturità, facendo registrare un 100% di promossi. Un traguardo che rappresenta il riconoscimento dell'impegno degli studenti e del lavoro svolto dai docenti durante il quinquennio in un percorso di studi che consente di acquisire competenze nelle lingue straniere, oltre a una solida preparazione negli ambiti economico e giuridico legati al settore turistico.

A tracciare il bilancio è la professoressa Patrizia Dolzan, coordinatrice della classe e commissario interno per le materie letterarie. "Questo meraviglioso 100/100 incorona il percorso perfetto di uno studente modello. Tre valutazioni sopra l'80/100 testimoniano una solida preparazione e un metodo di studio efficace, mentre cinque votazioni superiori al 70/100 confermano un livello medio alto per gran parte della classe." Parole che fotografano una classe capace di ottenere risultati di rilievo, con una preparazione che va oltre il semplice superamento dell'esame e conferma la qualità del percorso formativo svolto.

La docente guarda ora al futuro dei neo diplomati: "Con questo importante bagaglio culturale e professionale, i ragazzi sono pronti a inserirsi nel mondo del lavoro o a proseguire gli studi universitari. A tutti loro auguriamo un sincero 'in bocca al lupo' per il futuro." Per il Ruffini-Aicardi si tratta dunque di un risultato che conferma la validità dell'offerta formativa del Tecnico Turistico, indirizzo che continua a preparare figure professionali co