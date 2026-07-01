Santo Stefano al Mare, oltre 60 eventi per l’estate 2026: musica, spettacoli, cinema e la grande festa patronale

Santo Stefano al Mare si prepara a vivere un'estate 2026 all'insegna dell'intrattenimento con un calendario che propone oltre 60 appuntamenti tra luglio e agosto. Musica dal vivo, spettacoli, cinema, animazione per bambini, cultura, sport e tradizioni popolari animeranno il borgo, coinvolgendo residenti e turisti in un ricco programma promosso dall'Amministrazione comunale.

Tra gli eventi più attesi figurano il "San Steva Summer Live 2026", il tradizionale Festival dei Bar, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con "Lunedì Bimbi", le serate cinematografiche de "L'Ariston sbarca a Santo Stefano", le attività di snorkeling con il biologo marino e la Festa Patronale di Santo Stefano, che si concluderà con la tradizionale processione e il suggestivo spettacolo pirotecnico sul mare. Il programma prenderà il via oggi, 1° luglio, e accompagnerà il pubblico fino alla fine di agosto, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto affacciato sul mare.

Il consigliere delegato alle Manifestazioni, Federico Corradi, sottolinea il lavoro svolto per costruire un calendario capace di coniugare tradizione e novità. "Abbiamo costruito un calendario capace di coniugare tradizione e innovazione, valorizzando le peculiarità del nostro territorio e offrendo occasioni di intrattenimento per residenti e visitatori durante tutta la stagione estiva", afferma. "L'obiettivo è quello di rendere Santo Stefano al Mare sempre più attrattiva, proponendo eventi diffusi che coinvolgano il centro storico, il lungomare e gli spazi pubblici del paese. Dietro questo programma c'è un importante lavoro di squadra che ha visto la collaborazione delle associazioni, degli operatori e degli uffici comunali, ai quali va il mio ringraziamento", aggiunge Corradi.

A evidenziare il valore della programmazione è anche Maria Teresa Garibaldi, che ha collaborato alla definizione del calendario. "Anche quest'anno abbiamo lavorato per proporre un'offerta ampia e diversificata, in grado di soddisfare pubblici differenti e di accompagnare ogni settimana dell'estate con appuntamenti di qualità. Musica, spettacolo, attività per bambini, cultura e tradizioni rappresentano gli elementi distintivi di un calendario che vuole far vivere il borgo e contribuire alla valorizzazione della nostra destinazione turistica. Santo Stefano al Mare continua a confermarsi un luogo accogliente, capace di offrire esperienze autentiche a famiglie, giovani e visitatori di ogni età."

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di consolidare il ruolo di Santo Stefano al Mare come destinazione estiva del Ponente ligure, offrendo un cartellone capace di valorizzare il territorio e di animare il centro storico, il lungomare e le piazze con appuntamenti pensati per tutte le età.