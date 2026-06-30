Domenica prossima escursione alla Cime du Diable: il Cai propone una delle salite simbolo della Valle delle Meraviglie

Torna l'appuntamento con il calendario escursionistico del Cai Sanremo, che domenica 5 luglio accompagnerà i partecipanti alla conquista della Cime du Diable, una delle cime più rappresentative della Valle delle Meraviglie. L'escursione, spiegano gli organizzatori, non presenta particolari difficoltà tecniche, ma si sviluppa su un percorso lungo e impegnativo, motivo per cui è richiesta una buona preparazione fisica.
«La salita alla Cime du Diable rappresenta una delle escursioni più significative della Valle delle Meraviglie», sottolinea il sodalizio nel comunicato, ricordando che la giornata è rivolta a escursionisti con un adeguato livello di allenamento. Il ritrovo è fissato alle 5.45 presso l'ex stazione FS di Sanremo, da dove il gruppo partirà alla volta della destinazione.
Per confermare la partecipazione, gli organizzatori invitano gli interessati a consultare la locandina dell'iniziativa e a contattare i responsabili dell'escursione, Piero (3347150020) e Zelda (3892851807), per ricevere tutte le informazioni utili prima della partenza.