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Attualità | 30 giugno 2026, 10:05

Esplosione davanti a un palazzo di Monaco, Dolceacqua esprime vicinanza e solidarietà al Principato

"Nel condannare con assoluta fermezza ogni forma di violenza e di terrorismo, viene ribadita la convinta adesione ai valori della pace, della libertà, della democrazia e della civile convivenza, principi che accomunano le nostre comunità", dice l'Amministrazione comunale

Esplosione davanti a un palazzo di Monaco, Dolceacqua esprime vicinanza e solidarietà al Principato

Dolceacqua esprime vicinanza e solidarietà alla popolazione di Monaco, comune con cui ha stretto un gemellaggio, per l'esplosione avvenuta ieri davanti a un palazzo nel Principato.

"L'Amministrazione comunale di Dolceacqua, il Consiglio Comunale e l'intera comunità esprimono la più profonda vicinanza e solidarietà al Principato di Monaco, al comune di Monaco e alla popolazione monegasca in seguito al grave attentato verificatosi nella serata di ieri" - dice l'Amministrazione comunale di Dolceacqua - "Nel condannare con assoluta fermezza ogni forma di violenza e di terrorismo, viene ribadita la convinta adesione ai valori della pace, della libertà, della democrazia e della civile convivenza, principi che accomunano le nostre comunità e rappresentano il fondamento di ogni società".

"Alle persone rimaste coinvolte, ai loro familiari e alle istituzioni del Principato giungano i sentimenti della più sincera partecipazione e della più sentita vicinanza, con l'auspicio di una pronta guarigione per i feriti e del pieno accertamento delle responsabilità" - afferma l'Amministrazione comunale di Dolceacqua.

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Elisa Colli

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