Esplosione davanti a un palazzo di Monaco, Dolceacqua esprime vicinanza e solidarietà al Principato

Dolceacqua esprime vicinanza e solidarietà alla popolazione di Monaco, comune con cui ha stretto un gemellaggio, per l'esplosione avvenuta ieri davanti a un palazzo nel Principato.

"L'Amministrazione comunale di Dolceacqua, il Consiglio Comunale e l'intera comunità esprimono la più profonda vicinanza e solidarietà al Principato di Monaco, al comune di Monaco e alla popolazione monegasca in seguito al grave attentato verificatosi nella serata di ieri" - dice l'Amministrazione comunale di Dolceacqua - "Nel condannare con assoluta fermezza ogni forma di violenza e di terrorismo, viene ribadita la convinta adesione ai valori della pace, della libertà, della democrazia e della civile convivenza, principi che accomunano le nostre comunità e rappresentano il fondamento di ogni società".