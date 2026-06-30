Esplosione a Monaco, Alberto II rientra d’urgenza dalla Germania: “Il Principato resterà unito contro la violenza”

Il Principe Alberto II di Monaco ha interrotto il proprio soggiorno in Germania e ha fatto rientro nel Principato dopo aver appreso della violenta esplosione avvenuta lunedì sera, alle 20:58, nei pressi di Place des Moulins. Il Sovrano si trovava all’Europa-Park per partecipare all’inaugurazione della nuova area dedicata a Monaco.

In una dichiarazione ufficiale, Alberto II ha definito l’accaduto “uno shock per l’intera comunità monegasca”, esprimendo vicinanza alle persone coinvolte: «Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze alle vittime, alle loro famiglie e ai residenti direttamente colpiti da questo atto efferato», ha dichiarato il Principe, aggiungendo che anche la Principessa Charlene e l’intera famiglia principesca condividono una «incrollabile compassione e sostegno» nei confronti delle persone colpite.

Il plauso alle forze dell’ordine. Nel suo messaggio, il Sovrano ha inoltre voluto sottolineare il lavoro svolto dai soccorritori e dagli investigatori intervenuti sul posto: «Desideriamo lodare l’ottimo lavoro delle forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione con rigore e compostezza, garantendo il rapido soccorso alle vittime e la messa in sicurezza del luogo», ha affermato. Le indagini sono tuttora in corso e, secondo le autorità, un sospetto risulta ancora ricercato. Il Principe ha confermato che tutti i servizi statali competenti sono mobilitati sotto il coordinamento del Governo e in stretta collaborazione con le autorità francesi. «Confidiamo che chiariscano al più presto le circostanze di questa tragedia, identifichino i responsabili e forniscano tutte le risposte necessarie a ogni livello», ha aggiunto.

“La sicurezza resta una priorità”. Nel passaggio finale del comunicato, Alberto II ha ribadito il valore della sicurezza e della convivenza che caratterizzano il Principato: «In un Paese dove quasi 140 nazionalità convivono pacificamente e dove la sicurezza è un valore fondamentale, nessuna minaccia potrà offuscare questa ambizione», ha dichiarato. Il Principe ha quindi lanciato un messaggio di unità alla popolazione: «Più che mai, il Principato di Monaco resterà unito e risoluto di fronte alla violenza e alla criminalità. La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità; e tale rimarrà più che mai, a prescindere dalle minacce».