Esplosione davanti a un palazzo di Monaco, il consigliere comunale di Ventimiglia Roberto Parodi scrive una lettera al Principe

Il consigliere comunale di Ventimiglia Roberto Parodi scrive una lettera al Principe di Monaco per esprimere la solidarietà dei lavoratori e pensionati frontalieri italiani per l'esplosione avvenuta ieri nel Principato.

"Il presunto attentato avvenuto ieri nel Principato di Monaco, uno dei paesi più sicuri al mondo, ci ha profondamente sconvolti" - dice il consigliere comunale di Ventimiglia Roberto Parodi - "A nome delle migliaia di lavoratori e pensionati frontalieri, ho espresso, con una lettera al Principe, la nostra piena solidarietà a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, al Governo Principesco e al Consiglio Nazionale".