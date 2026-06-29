Esplosione nel Principato di Monaco, paura a Place des Moulins: due feriti gravi, si indaga sulle cause

Momenti di grande paura questa sera nel Principato di Monaco, dove una violenta esplosione si è verificata nella zona di Place des Moulins, provocando il ferimento di due persone, che secondo le prime informazioni avrebbero riportato lesioni molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l'ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di una fuga di gas, anche se le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento. "C'è anche chi ha ipotizzato un attentato", ma al momento non esistono conferme ufficiali a sostegno di questa pista. C'è anche chi ha dichiatato che un uomo avrebbe lasciato uno zaino in via Reverend-Père-Louis-Folla. Un sospetto sarebbe in fuga e si ritiene probabile che ci siano vittime.

Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Principato di Monaco, supportati anche da squadre arrivate da Mentone, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le operazioni di soccorso. Grande apprensione tra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada dopo aver avvertito il forte boato. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione l'origine della deflagrazione e verificare eventuali ulteriori rischi.

La situazione è in costante evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.