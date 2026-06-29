Bordighera, ignoti danneggiano le vetrine di Sporting Vip: "E' la seconda volta in tre mesi che subiamo grossi danni, servono maggiori controlli" (Foto)

"Sabato notte sono stato svegliato, intorno alle quattro e un quarto di notte dai carabinieri che, transitando davanti al nostro negozio, avevano notato qualcosa di strano: una serranda laterale era un po' sversa, probabilmente qualcuno ha cercato di sforzarla ma non ci è riuscito, e che le vetrine fronte strada erano ammaccate, probabilmente sono state colpite con un oggetto" - racconta Franco Randone, il titolare di Sporting Vip - "Non so chi possa essere stato ma è la seconda volta che, in tre mesi, subiamo grossi danni. Siamo amareggiati. La scorsa volta abbiamo subito un furto con danneggiamento da 13mila euro e l'assicurazione ha coperto solo un terzo delle spese. Questa volta, invece, dobbiamo sostituire le due vetrate grosse e probabilmente sarà una spesa sui migliaia di euro. E' una situazione che ci amareggia perché succede sempre nella notte tra sabato e domenica. Bordighera sta diventando off limits, soprattutto nella zona vicino alla stazione, visto che ci sono sbandati che girano e il commercio locale ne soffre. Non se ne può più. Sono già pochi i negozi storici rimasti in città. Sono quarant'anni che siamo lì e non abbiamo mai avuto questi problemi, solo due furti trent'anni fa a distanza di anni ma per vent'anni non avevamo subito nulla. Abbiamo negozi anche a Ventimiglia, a Sanremo e a Imperia ma non ci è mai successo niente di simile, a Bordighera, invece, due volte in poco tempo. Forse servono maggiori controlli, è necessaria una presenza più costante delle forze dell'ordine. E' necessario che il Comune intervenga, schierando magari più agenti della polizia locale di notte".