 / Cronaca

Cronaca | 29 giugno 2026, 12:11

Bordighera, ignoti danneggiano le vetrine di Sporting Vip: "E' la seconda volta in tre mesi che subiamo grossi danni, servono maggiori controlli" (Foto)

"E' necessaria una presenza più costante delle forze dell'ordine. Siamo amareggiati", dice il titolare Franco Randone

Bordighera, ignoti danneggiano le vetrine di Sporting Vip: &quot;E' la seconda volta in tre mesi che subiamo grossi danni, servono maggiori controlli&quot; (Foto)

Ignoti danneggiano le vetrine di Sporting Vip a Bordighera. E' successo nel fine settimana, nella notte tra sabato e domenica.

E' la seconda volta, in tre mesi, che ignoti prendono di mira l’attività commerciale situata in via Vittorio Emanuele creando danni ingenti. I responsabili hanno, infatti, spaccato le vetrine del negozio rivolte verso la strada. L’accaduto è stato scoperto durante un pattugliamento dei carabinieri, che notando qualcosa di strano hanno così allertato subito il titolare. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e raccogliere indizi ed elementi utili a identificare i colpevoli.

"Sabato notte sono stato svegliato, intorno alle quattro e un quarto di notte dai carabinieri che, transitando davanti al nostro negozio, avevano notato qualcosa di strano: una serranda laterale era un po' sversa, probabilmente qualcuno ha cercato di sforzarla ma non ci è riuscito, e che le vetrine fronte strada erano ammaccate, probabilmente sono state colpite con un oggetto" - racconta Franco Randone, il titolare di Sporting Vip - "Non so chi possa essere stato ma è la seconda volta che, in tre mesi, subiamo grossi danni. Siamo amareggiati. La scorsa volta abbiamo subito un furto con danneggiamento da 13mila euro e l'assicurazione ha coperto solo un terzo delle spese. Questa volta, invece, dobbiamo sostituire le due vetrate grosse e probabilmente sarà una spesa sui migliaia di euro. E' una situazione che ci amareggia perché succede sempre nella notte tra sabato e domenica. Bordighera sta diventando off limits, soprattutto nella zona vicino alla stazione, visto che ci sono sbandati che girano e il commercio locale ne soffre. Non se ne può più. Sono già pochi i negozi storici rimasti in città. Sono quarant'anni che siamo lì e non abbiamo mai avuto questi problemi, solo due furti trent'anni fa a distanza di anni ma per vent'anni non avevamo subito nulla. Abbiamo negozi anche a Ventimiglia, a Sanremo e a Imperia ma non ci è mai successo niente di simile, a Bordighera, invece, due volte in poco tempo. Forse servono maggiori controlli, è necessaria una presenza più costante delle forze dell'ordine. E' necessario che il Comune intervenga, schierando magari più agenti della polizia locale di notte".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium