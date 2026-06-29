Camporosso, fuga di gas nel centro storico: scattano i soccorsi

Fuga di gas nel centro storico di Camporosso. E' successo questa mattina in un alloggio, situato al piano terra in paese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera che hanno soccorso due bambini presenti all'interno dell'abitazione. In particolare, uno dei minori, dopo le prime cure sul luogo dell'accaduto, è stato trasportato in pediatria all'ospedale di Imperia per un principio di intossicazione da gas che pare sia fuoriuscito da una bombola che si trovava in cucina.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il sindaco Davide Gibelli, appena saputo dell'accaduto, è giunto sul posto e si è interessato delle condizioni dei minori.