Addio a Riccardo Galliano, il "re dei carciofi e dei funghi": si è spento a 91 anni, funerali il 1° luglio a Baragallo

Si è spento serenamente all'età di 91 anni Riccardo Galliano, storico commerciante conosciuto da tutti come il "re dei carciofi e dei funghi", soprannome che lo ha accompagnato per una vita grazie alla sua lunga attività e alla qualità dei prodotti che lo hanno reso un punto di riferimento per tantissimi clienti. A darne il triste annuncio sono le figlie Maria Rita e Luisella, i generi Stefano e Marcello, le sorelle, i nipoti Marlena, Rebecca, Tommaso, Matilde e Alessio, e la piccola Adele, che lo ricordano con affetto.

I funerali saranno celebrati mercoledì alle 16.30 nella Parrocchia di Nostra Signora del Rosario (Baragallo). Al termine della cerimonia il corteo proseguirà verso il tempio crematorio di Sanremo. Con la scomparsa di Riccardo Galliano se ne va un volto molto conosciuto della comunità, ricordato non solo per la sua instancabile attività lavorativa, ma anche per la cordialità e la passione che gli hanno fatto conquistare il titolo, diventato ormai parte della sua identità, di "re dei carciofi e dei funghi".