Scontro tra due scooter in strada Tre Ponti a Sanremo: due feriti in ospedale, uno dei mezzi finisce contro un'auto

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in strada Tre Ponti, dove, per cause ancora in fase di accertamento, due scooter si sono scontrati. Nell'impatto, uno dei mezzi è rimasto schiacciato contro un'auto in sosta o in transito. Il bilancio è di due feriti: un 17enne e una donna di 45 anni, entrambi soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Per prestare assistenza ai coinvolti sono intervenute le ambulanze di Matuzia Emergenza, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale e all'auto infermieristica "India". I due feriti sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati in codice giallo all'ospedale "Borea" di Sanremo. Le loro condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, mentre la circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.