Femminicidio di Ceriana, domani doppio appuntamento tra ospedale e Tribunale: udienza di convalida e incarico per l'autopsia

Sarà una giornata decisiva quella di domani per l'inchiesta sull'omicidio di Mary Elizabeth Hopkins, la donna trovata senza vita nella sua abitazione di Ceriana. Sono infatti due gli appuntamenti destinati a segnare un nuovo passaggio dell'indagine: alle 11.30, all'ospedale di Imperia, si terrà l'udienza di convalida dell'arresto di Becken Olivieri, mentre alle 15, al Tribunale di Imperia, verrà conferito l'incarico al consulente tecnico del pubblico ministero che eseguirà l'autopsia sul corpo della vittima.

Proprio nelle scorse ore i difensori dell'uomo, gli avvocati Marco Noto e Ambra Marchese, hanno precisato le ragioni del ricovero, smentendo le notizie relative a un presunto tentativo di suicidio. "Abbiamo appena sentito il nostro assistito – hanno dichiarato i legali – il quale non ha tentato il suicidio ma si trova in ospedale per accertamenti su segni di autolesionismo risalenti al giorno del fatto."

Secondo la ricostruzione della difesa, quindi, il trasferimento in ospedale non sarebbe legato a un gesto compiuto durante la detenzione, bensì alla necessità di effettuare accertamenti sanitari su lesioni autoinferte che risalirebbero al giorno dell'omicidio.

La giornata proseguirà poi nel pomeriggio. Alle 15, presso il Tribunale di Imperia, è infatti fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico del pubblico ministero, che dovrà eseguire l'esame autoptico sul corpo della vittima.

L'autopsia rappresenta uno degli accertamenti più importanti dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Imperia. L'esame consentirà di chiarire con maggiore precisione le cause della morte, ricostruire la dinamica dell'aggressione e fornire elementi utili anche per definire l'orario del decesso e le modalità con cui è stato consumato il delitto.

Le due udienze di domani segneranno quindi un passaggio decisivo sia sul fronte cautelare, con la convalida dell'arresto e l'interrogatorio dell'indagato, sia su quello investigativo, con l'avvio degli accertamenti medico-legali destinati a rappresentare uno degli elementi centrali del procedimento.