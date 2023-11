Dolceacqua in festa per il gemellaggio con il Principato di Monaco (Foto e video)

E' ufficiale il gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco. In mattinata, entrambe le amministrazioni si sono ritrovate presso il comune di Monaco per la firma che suggella così l'unione tra il Borgo dei Doria e il Principato di Monaco. Nel pomeriggio odierno, invece, in piazza Mauro a Dolceacqua si è svolta la cerimonia ufficiale della lettura e firma del giuramento del gemellaggio, aperta alla popolazione, alla presenza del sindaco Fulvio Gazzola e del Principe Alberto II. Presenti anche molti amministratori della provincia di Imperia oltre all'on. Maurizio Gasparri e al presentatore Ezio Greggio, residente a Monaco e "ambasciatore" del Principato da diversi anni.

I festeggiamenti sono iniziati con l'inaugurazione di una targa stradale del gemellaggio e un concerto d'organo presso l'antica chiesa romanica di San Giorgio. Lo strumento è stato donato dal comune di Monaco a quello di Dolceacqua. “Sono felice che Dolceacqua possa disporre dell’organo che l’Accademia di Musica Ranieri III aveva fatto realizzare nel 2005” - ha detto Georges Marsan, sindaco di Monaco – "Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del 2020 è stato completamente smontato e così è stato sostituito con uno strumento elettronico che si adattasse meglio alle esigenze di apprendimento degli allievi dell’Accademia e all’utilizzo della sala dov’era collocato. L’idea di poter donare il nostro magnifico organo ai nostri amici di Dolceacqua in occasione del nostro gemellaggio è, dunque, apparsa come ovvia”.

Nell’area antistante il palazzo municipale si è svolta, inoltre, la piantumazione di un albero d’ulivo ricavato dalla pianta cinquecentenaria presente nel parco Princesse Antoinette di Monaco. Grande festa, perciò, al Borgo dei Doria dove, per l'occasione, sono stati suonati l'inno monegasco e l'inno italiano dalla banda musicale cittadina di Dolceacqua, è stato proiettato un video con la presentazione degli eventi pre-gemellaggio, è stato consegnato un omaggio da parte del principe Alberto a una delegazione di cinque bambini e sono stati presentati un libro storico e il francobollo di Monaco.

Domani, invece, il principe Alberto II visiterà Isolabona, Apricale e Perinaldo, comuni, che assieme a Dolceacqua, esattamente 500 anni fa, firmarono la "carta di fedeltà" alla famiglia Grimaldi. Il principe, in tutti e tre i paesi, inaugurerà una targa stradale di appartenenza all'Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, visiterà i centri storici, farà un discorso davanti alla popolazione, inaugurerà una targa a ricordo dell'evento e, infine, visiterà gli stand dei prodotti tipici delle località in occasione della mostra "Expo Val Nervia".