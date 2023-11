Perinaldo si riavvicina ai Grimaldi, il principe Alberto II visita il borgo (Foto e video)

Si è conclusa a Perinaldo la due giorni del principe di Monaco Alberto II nell'entroterra dell'estremo ponente ligure.

Ieri pomeriggio sua altezza serenissima si è recato a Dolceacqua in occasione del gemellaggio del Borgo dei Doria con il Principato di Monaco, questa mattina, invece, ha visitato Isolabona e Apricale e, infine, nonostante la pioggia battente ha scoperto Perinaldo e le sue eccellenze culturali e gastronomiche. Ha visitato l'osservatorio Cassini e poi ha attraversato il paese passeggiando sotto l'ombrello, insieme al primo cittadino, per visitare il borgo e la casa natale dell'astronomo Gian Domenico Cassini. Ha partecipato all'inaugurazione di una targa ricordo in occasione dell'entrata del paese all'Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, ha tenuto un discorso davanti a un folto pubblico nella chiesa di San Nicolò e ha degustato prodotti tipici locali.

Il principe Alberto II è stato accolto dal sindaco Francesco Guglielmi, dal prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, dal viceprefetto Rosa Abussi, dal viceprefetto aggiunto Maria Grazia Pepe, dal questore Giuseppe Felice Peritore, dal colonnello Marco Morganti, comandante provinciale dei carabinieri e degli altri vertici delle forze armate, dal deputato ed ex ministro Andrea Orlando, dai consiglieri regionali Veronica Russo, Mabel Riolfo ed Enrico Ioculano, da diversi sindaci di città limitrofe, dai cittadini e da autorità civili e militari.