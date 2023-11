Isolabona e Apricale diventano sito storico Grimaldi di Monaco: il principe Alberto II visita i borghi della val Nervia (Foto e video)

Dopo la giornata di ieri a Dolceacqua per il gemellaggio con il Principato di Monaco, il principe ha fatto tappa a Isolabona e Apricale che, insieme a Perinaldo, il 3 novembre del 1523 firmarono la "Carta di Fedeltà alla famiglia Grimaldi". E' stato accolto dai sindaci dei due borghi, dai primi cittadini delle città limitrofe, dai cittadini, dal consigliere regionale Mabel Riolfo e dalle autorità militari.

Ad Apricale vi era anche l'assessore Augusto Sartori che ha portato i saluti della giunta regionale a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco in occasione dell'inaugurazione di una targa di appartenenza all'Associazione Siti Storici Grimaldi. “Un grande onore oggi rappresentare Regione Liguria in questa significativa cerimonia. Il 3 novembre 1523, i quattro Comuni di Dolceacqua, Isolabona, Apricale e Perinaldo firmarono la 'Carta di Fedeltà alla famiglia Grimaldi'. Oggi il Principe ha visitato il castello a ricordo dell'evento e gli stand dei prodotti tipici delle località grazie alla contemporanea inaugurazione dell'Expo Val Nervia. Ringrazio in particolare i sindaci Silvano Pisano e Fulvio Gazzola per avermi invitato a trascorrere questa meravigliosa giornata nei loro splendidi borghi, piccoli gioielli dalla grande bellezza della Riviera Ligure”, ha commentato Sartori.

Nei paesi della val Nervia il principe Alberto II ha, infatti, partecipato all'inaugurazione della targa stradale di appartenenza all'Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, ha visitato i centri storici, ha inaugurato una targa a ricordo dell'evento e ha degustato prodotti tipici delle località in occasione dell'Expo Val Nervia. Il suo itinerario proseguirà nel pomeriggio alla scoperta di Perinaldo.