Passaggio della Campana del Lions Club Sanremo Host al Golf Club: Frattarola nuovo presidente (foto)

Si è svolta al Golf Club di Sanremo la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Sanremo Host, momento che ha sancito la conclusione dell’anno sociale e l’avvio del nuovo mandato presidenziale.

Nel suo intervento, il presidente uscente Giorgio Cravaschino ha tracciato il bilancio di un’annata intensa, riassumendola in una parola: «solidarietà». Un anno caratterizzato da numerosi service, iniziative a favore della comunità e risultati resi possibili dal lavoro di squadra. Per esprimere la propria gratitudine, Cravaschino ha consegnato una targa a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, manifestando ammirazione e riconoscenza per l’impegno profuso durante il mandato.

Numerose le autorità lionistiche e gli ospiti presenti alla serata: la presidente di circoscrizione Marina Rulfi; la presidente di zona Erika De Maria, accompagnata da Germano; gli officer distrettuali Laura Dinielli, Liria Aprosio, presidente nazionale Città Murate, e Maria Luisa Gizzi; il presidente del Club Ufficiali d’Italia Costantino Dinielli; i rappresentanti del club gemello di Mentone, Beaulieu e La Turbie, Carlo Gorgone con la consorte Bianca; Ileana Freschi per la Bailli de la Chaîne des Rôtisseurs di Sanremo; la presidente della LILT Sanremo-Imperia Costanza Pireri, con il vicepresidente e socio dottor Claudio Battaglia e il consigliere dottor Manuel Baccari; il Lion Lorenzo Prette, vicepresidente nazionale Rangers d’Italia e presidente regionale della Liguria.

Momento centrale della serata è stato l’insediamento del nuovo presidente Emanuele Frattarola, che nel suo discorso ha raccontato le emozioni vissute al momento della candidatura e la decisione di accettare l’incarico grazie all’incoraggiamento dei Past President e allo spirito di servizio che da sempre contraddistingue il Lions Club Sanremo Host.

Frattarola ha ribadito l’impegno del Club nel sostenere le famiglie e le persone più fragili del territorio, nel supportare la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones e nel promuovere i service che incarnano i valori del Lions. «Le grandi sfide si affrontano insieme, perché è nella collaborazione che le idee diventano risultati», ha affermato, concludendo il suo intervento con una citazione attribuita a Henry Ford: «Riunirsi è un inizio, restare insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo.»

Nel corso della serata è stato presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo per l’anno sociale, che riceverà la spilla istituzionale:

* Past President: Giorgio Cravaschino

* Primo Vicepresidente: Danilo Moraglia

* Segretario: Paolo Toti

* Tesoriere: Giorgio Guillard

* Presidente Comitato Service: Domenico Frattarola

* Coordinatore LCIF: Loredana Maletta

* Presidente Comunicazione e Marketing: Roberto Pecchinino

* Presidente Comitato soci: Enzo Benza

* Consiglieri: Maurizio Cravaschino, Patrizia Migliorini, Ivo Giglione e Claudio Battaglia

* Cerimoniere e Leo Advisor: Milena Balestra

La serata si è conclusa con la consegna dei Melvin Jones Fellowship, il più prestigioso riconoscimento lionistico dedicato al servizio. Giorgio Cravaschino ha conferito l’onorificenza a Paolo Toti, Giovanna Negro, Luca Ghiglione, Silvana Fassio, Maurizio Cravaschino e Fabrizio Ragazzi in riconoscimento dell’impegno e dei risultati raggiunti nel corso dell’anno sociale.

A sua volta, il Consiglio Direttivo ha voluto rendere omaggio allo stesso Giorgio Cravaschino, assegnandogli il Melvin Jones Fellowship quale attestato di riconoscenza per la dedizione, la leadership e l’impegno profusi durante il suo anno di presidenza.