Passaggio di campana al Lions Sanremo Matutia: Rosangela Bracco è la nuova presidente

Servizio, partecipazione, entusiasmo. Sono le tre parole scelte dalla nuova presidente Rosangela Bracco per guidare il Lions Club Sanremo Matutia nell'anno sociale 2026/27. La nomina è avvenuta venerdì 26 giugno sulla terrazza del Golf degli Ulivi di Sanremo, nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio della campana con cui il presidente uscente Gianni Ostanel ha ceduto il testimone.

La serata si è aperta con un riconoscimento di prestigio: il Melvin Jones, il più alto riconoscimento lionistico, è stato consegnato alla socia Patrizia Carli Pellegrini per la sua costante dedizione al servizio fin dal suo ingresso nel club. A portare le parole di encomio a tutti i soci è stata la presidente di Circoscrizione Marina Rulfi, dopo che Ostanel aveva ripercorso le numerose attività portate a termine nel corso dell'anno.

Un bilancio, quello del 2025/26, che parla da solo: il Sanremo Matutia ha donato in azioni di servizio 120.208,70 euro, una cifra ragguardevole che tocca ambiti diversi e tutti ugualmente concreti. Il contributo più significativo porta la firma del socio Gianluigi Ranise, che ha finanziato la donazione di una autoambulanza attrezzata alla Croce Rossa di Bordighera, ha inviato in Ucraina una dotazione sostanziosa di beni alimentari e ha adottato a nome del club due bambine bisognose in Kenya.

Sul fronte della vista — una delle priorità storiche del movimento lionistico — il club ha raccolto un cospicuo numero di occhiali usati, consegnati a Chivasso dove vengono selezionati, riparati e inviati in tutto il mondo, e ha partecipato alla Settimana della Salute al Palafiori con screening per l'ambliopia rivolti ai bambini più piccoli. Non è mancata nemmeno la risposta a un bisogno individuale: un paio di occhiali nuovi è stato donato a una bambina della città che ne aveva assoluto bisogno.

Attraverso il service "Zaino Sospeso", il club ha raccolto e donato materiale scolastico al Centro Aiuto alla Vita e all'Emporio Solidale. A Natale, insieme ai Lions Club di Arma e Taggia, ha festeggiato con i Vigili del Fuoco donando beni alimentari. A febbraio ha effettuato una raccolta alimentare di prodotti a lunga conservazione per le parrocchie, l'Emporio Solidale della Caritas e il Comune di Sanremo. A Pasqua ha distribuito uova di cioccolato ai bambini del Centro Aiuto alla Vita di Sanremo e Taggia. Ad aprile ha premiato ad Ospedaletti gli alunni vincitori del concorso internazionale "Un Poster per la Pace". I tornei di Burraco hanno invece contribuito a sostenere la Fondazione Lions International nei suoi interventi globali a favore di chi si trova in difficoltà, anche in seguito a eventi atmosferici estremi.

Sul fronte dell'ambiente, il club sta raccogliendo telefoni cellulari usati da consegnare ad AMAIE Energia: grazie a una convenzione firmata pochi mesi fa, ogni dispositivo si traduce nella piantumazione di un albero lungo la pista ciclabile.

Guardando ai prossimi mesi, due appuntamenti segnano già il calendario. Il torneo di tennis, in programma dal 6 al 12 luglio, punta a completare la raccolta di 12.500 euro necessari per finanziare l'addestramento e la donazione di un cane guida a un non vedente attraverso la Scuola Cani Guida di Limbiate — fiore all'occhiello del movimento lionistico, che addestra i cani e li cede gratuitamente ai beneficiari. Il 18 luglio, invece, tornerà la festa in spiaggia "Bandiera Gialla", per raccogliere fondi a favore dei disabili della città.

A chiudere la serata, dopo i ringraziamenti di Ostanel al Consiglio Direttivo e a tutti i soci, la nuova presidente Bracco ha presentato il nuovo Direttivo e illustrato la sua visione: «Il servizio è la nostra missione, il nostro motto è We Serve, il modo con cui diciamo alla comunità: ci siamo, potete contare su di noi. La partecipazione trasforma il club in una vera squadra. L'entusiasmo è la scintilla che dà vita a tutto, perché servire non deve essere solo un dovere ma anche una gioia».