Inner Wheel Club Sanremo, un giugno all’insegna della solidarietà chiude l’anno sociale

L’anno sociale dell’Inner Wheel Club di Sanremo si è concluso nel segno della solidarietà, principio fondante dell’associazione insieme ai valori dell’amicizia e della comprensione internazionale.

Nel mese di giugno si sono concretizzate diverse iniziative significative del Club. L’11 giugno si è svolta la tradizionale visita all’Emporio Solidale, realtà ormai indispensabile per il sostegno alle fasce più fragili del territorio.

Il 12 giugno, alcune socie sono state ospitate presso la palestra in Valle Armea dalla Nuova Lega Pallavolo, per la consegna dei palloni da basket destinati alla sezione Move Ability, formata da genitori e volontari impegnati nell’integrazione dei ragazzi con disabilità attraverso lo sport.

Il 15 giugno, una delegazione del Club ha fatto visita alla LILT, accolta dalle volontarie del gruppo “La Rinascita”. In questa occasione sono stati consegnati variopinti copricapo in tessuto naturale donati dall’Inner Wheel e destinati alle pazienti oncologiche.

Il mese si è concluso con una gita culturale a Genova, tra la mostra di Van Dyck a Palazzo Ducale e l’opera La Bohème al Teatro Carlo Felice: un momento di amicizia e convivialità che ha chiuso in bellezza un anno intenso, pronto a proseguire nel segno degli stessi valori.