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Eventi | 05 giugno 2026, 08:05

Ventimiglia: sulla Folgore del Corsaro Nero, il viaggio dei bambini tra valori, territorio e passaggio di testimone

Spettacolo di fine anno emozionante per primaria e infanzia: sul palco insieme grandi e piccoli in un progetto di continuità educativa dedicato al mito del Corsaro Nero di Ventimiglia

Le vele della Folgore hanno spiegato il vento nel cortile della scuola, accompagnando spettatori di tutte le età in un viaggio senza tempo tra i Caraibi immaginati da Emilio Salgari e le radici più autentiche del territorio ventimigliese. Lo spettacolo di fine anno ha regalato emozioni e applausi grazie a una collaborazione speciale tra gli alunni della classe quinta della scuola primaria e i bambini di 5 anni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, protagonisti di una rappresentazione che ha saputo unire fantasia, storia locale e valori educativi. Il tema scelto non poteva che rendere omaggio a una figura profondamente legata all’identità cittadina: “Il Corsaro Nero di Ventimiglia”, il celebre eroe nato dalla penna di Emilio Salgari che porta nel mondo il nome della città di confine.

Un viaggio tra regioni, paesaggi e valori

La storia, riadattata in chiave educativa, ha condotto il pubblico attraverso un percorso simbolico dedicato al tema del viaggio. Tappa dopo tappa, il Corsaro Nero e la sua ciurma hanno scoperto un tesoro molto particolare: non oro o gioielli, ma una serie di messaggi capaci di accompagnare ogni bambino nella crescita e nella vita quotidiana. Rispetto, coraggio, accoglienza, amore per la conoscenza e la scoperta, ma anche creatività, dedizione al lavoro, amore per il territorio e consapevolezza delle proprie radici. Un itinerario che ha raccontato il significato dell’andare lontano, della trasformazione personale e del ritorno a casa, senza dimenticare il valore della famiglia e del senso di protezione reciproca. I ragazzi della primaria hanno interpretato le parti recitate e le coreografie con energia e coinvolgimento, mentre i bambini dell’infanzia hanno conquistato il pubblico nei panni della vivace ciurma dei piccoli pirati. Tra canti corali, sorrisi e scenografie in movimento, hanno rappresentato anche le onde del mare grazie all’utilizzo di grandi teli azzurri che hanno trasformato il palco in un oceano in tempesta.

Un ponte tra infanzia e primaria

Più che una semplice recita, lo spettacolo si è rivelato un autentico progetto di continuità educativa. I ragazzi di quinta, pronti a intraprendere il percorso della scuola secondaria di primo grado, hanno simbolicamente preso per mano i più piccoli, che a settembre inizieranno la loro avventura nella scuola primaria. Un vero e proprio passaggio di testimone, vissuto tra costumi da pirati, sorrisi e momenti di grande partecipazione emotiva.

Atmosfere salgariane e amore per Ventimiglia

Fondamentale il lavoro svolto dalle insegnanti, che hanno ricreato con cura e passione le atmosfere salgariane. Sullo sfondo campeggiavano l’immagine del Corsaro Nero e del suo vascello, la Folgore, affiancati da cartelloni e dipinti realizzati dagli stessi bambini, raffiguranti alcuni dei più significativi scorci della Ventimiglia storica. Un modo originale e coinvolgente per stimolare nei più giovani la curiosità verso la storia locale e i legami, reali o leggendari, che uniscono la città alla grande letteratura d’avventura.

L’omaggio delle istituzioni

Ad assistere allo spettacolo è stato anche il sindaco di Ventimiglia, onorevole Flavio Di Muro, che ha voluto essere presente per esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla scuola e dagli alunni. La dirigente scolastica Antonella Costanza ha accolto il numeroso pubblico di genitori e familiari presentando personalmente la manifestazione. Nel suo intervento, particolarmente sentito, ha rivolto un profondo ringraziamento a tutte le insegnanti che, con passione, pazienza e professionalità, hanno accompagnato i bambini lungo questo percorso creativo, trasformando una recita scolastica in una preziosa esperienza di crescita, condivisione e scoperta.

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