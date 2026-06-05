Ospedaletti celebra cultura e creatività: successo per il Piccolo Festival e al via il Concorso Floreale

Ospedaletti si conferma un punto di riferimento per la promozione della cultura e della creatività grazie al grande successo del Piccolo Festival e all'imminente apertura della quinta edizione del Concorso Floreale, due appuntamenti che animano il centro culturale polivalente La Piccola e coinvolgono scuole, associazioni, artisti e cittadini. Si è conclusa con risultati particolarmente positivi la settima edizione del Piccolo Festival, la manifestazione letteraria dedicata agli studenti che ha registrato il tutto esaurito per tutti gli eventi in programma. Sono state coinvolte 25 classi per oltre 600 ragazzi tra i 13 e i 17 anni, provenienti dagli istituti scolastici di Ospedaletti, Vallecrosia, Sanremo, Coldirodi e anche dalla vicina Mentone, rappresentata dalla Elementary School Anne Frank.

Grande partecipazione anche alla prima edizione del concorso letterario “Nuovi Talenti”, che ha premiato 19 giovani autori delle province di Imperia e Savona, confermando l'interesse delle nuove generazioni verso la lettura e la scrittura. Il festival si è distinto ancora una volta per la sua capacità di creare una rete virtuosa tra lettori, autori e realtà del territorio, coinvolgendo istituzioni scolastiche, gruppi di lettura, librerie, case editrici, artisti ed esercizi commerciali che riconoscono nella lettura un importante strumento di crescita culturale e sociale. L'amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento alla Regione Liguria, che ha patrocinato l'evento, agli studenti e agli insegnanti delle scuole partecipanti, agli autori ospiti, agli sponsor e a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Archiviato il successo del festival letterario, l'attenzione si sposta ora sul Concorso Floreale, organizzato dalle Ragazze del Descu Spiaretè, che sabato 6 e domenica 7 giugno celebra la sua quinta edizione negli spazi de La Piccola di via Cavalieri di Malta. Il tema scelto per quest'anno è “Il ballo”, interpretato attraverso composizioni e allestimenti floreali. L'inaugurazione è in programma sabato alle ore 16 alla presenza della pittrice Danielle Lorenzi Scotto. La mostra sarà poi visitabile sabato dalle 17 alle 20.30 e domenica dalle 10 alle 18. Due iniziative diverse ma accomunate dalla volontà di valorizzare talenti, passioni e partecipazione collettiva, contribuendo a rendere Ospedaletti sempre più protagonista della vita culturale del territorio.