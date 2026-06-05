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Eventi | 05 giugno 2026, 07:26

Corpus Domini nel Principato di Monaco: Alberto II e Charlène presenti alle solenni celebrazioni nella Rocca

Dalla Messa pontificale in Cattedrale alla processione del Santissimo Sacramento tra le vie di Monaco-Ville. Le immagini di Ezio Cairoli raccontano uno dei momenti più sentiti della tradizione monegasca

Il Principato ha vissuto una delle ricorrenze religiose più importanti dell'anno con le celebrazioni del Corpus Domini, giornata festiva che richiama la profonda tradizione cattolica del Paese. Ad assistere alla cerimonia anche S.A.S. il Principe Alberto II e S.A.S. la Principessa Charlène, che hanno seguito i momenti salienti della manifestazione affacciati dalle finestre del Palazzo dei Principi. La mattinata si è aperta con la Messa pontificale nella Cattedrale di Monaco, officiata da Monsignor Dominique-Marie David, Arcivescovo del Principato. Al termine della funzione religiosa, il tradizionale corteo del Santissimo Sacramento ha attraversato le strade di Monaco-Ville, coinvolgendo fedeli, autorità e rappresentanti delle istituzioni.

La processione ha percorso i luoghi simbolo della Rocca, transitando per la Piazza del Palazzo e la Piazza del Municipio, in un clima di raccoglimento e partecipazione. Ad accogliere il passaggio del corteo è stata la Fanfara dei Carabinieri del Principe, che ha eseguito la tradizionale sonnerie «Aux Honneurs», sottolineando il carattere solenne dell'evento. Le celebrazioni sono poi proseguite con un momento di adorazione e con l'esecuzione del Tantum Ergo da parte dei Petits Chanteurs, prima della benedizione conclusiva impartita dall'Arcivescovo e di un ulteriore momento dedicato alla preghiera.

Oggi denominata dalla Chiesa cattolica «Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo», la festa del Corpus Domini ricorda l'istituzione dell'Eucaristia durante l'Ultima Cena e celebra la presenza reale di Cristo nel Sacramento. Una ricorrenza che continua a rappresentare un elemento fondamentale della storia, della cultura e dell'identità del Principato di Monaco. 

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