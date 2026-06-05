Bordighera rende omaggio a Libereso: sala gremita in biblioteca per il ricordo del giardiniere di Calvino

Nuovo successo di pubblico alla Biblioteca Civica di Bordighera per il secondo appuntamento della rassegna "Omaggio a Libereso: il giardiniere di Calvino", promossa dall'Associazione Il Ponte in collaborazione con l'Associazione Amici di Libereso. L'iniziativa ha registrato il tutto esaurito, confermando il forte interesse della cittadinanza per la figura di Libereso Guglielmi, celebre botanico e paesaggista nato nella città delle palme.

Ospite d'onore della serata è stata Tanya Guglielmi, figlia di Libereso, che ha emozionato il numeroso pubblico presente condividendo ricordi personali e aneddoti inediti legati alla vita del padre. Al centro dell'incontro la presentazione del volume "Diario di un giardiniere anarchico", opera che racchiude il pensiero, la filosofia di vita e lo spirito libero che hanno caratterizzato Libereso. All'evento ha preso parte anche il neo-eletto vicesindaco di Bordighera, Giuseppe Trucchi, che ha espresso la piena disponibilità dell'amministrazione comunale a sostenere le future iniziative dedicate alla memoria del grande botanico.

I partecipanti hanno inoltre avuto l'opportunità di visitare la mostra documentaria e fotografica "Il mondo di Libereso", arricchita da una sezione storica dedicata alla botanica e curata da Marco Damele. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino al prossimo 13 giugno. La rassegna si concluderà martedì 11 giugno alle ore 16.30 con la presentazione del libro "L'erbario di Libereso" e un laboratorio botanico interattivo rivolto a giovani e adulti, condotto da Diego Lupano e Marco Damele.

L'ingresso all'evento finale sarà libero e gratuito.