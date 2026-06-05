Annullata la Rievocazione Storica del Circuito di Ospedaletti 2026: lavori Anas e fibra FTTH bloccano l’evento

Non si svolgerà la 9a edizione della Rievocazione Storica Motociclistica del Circuito di Ospedaletti, in programma il 19 e 20 settembre 2026. La decisione, maturata con grande rammarico dagli organizzatori, è stata presa nelle scorse ore a seguito della comunicazione ufficiale ricevuta da Anas riguardante il proseguimento dei lavori per la posa della rete in fibra ottica nell'ambito del progetto FTTH (Fiber To The Home) previsto dal Bando BUL (Banda Ultra Larga) della Regione Liguria.

I lavori, che interessano direttamente il tracciato storico del circuito cittadino, proseguiranno fino ai primi giorni di luglio per poi riprendere all'inizio di settembre, rendendo di fatto impossibile individuare soluzioni alternative compatibili con l'organizzazione della manifestazione. Il piano predisposto da Anas prevede infatti interventi di manomissione del suolo pubblico lungo gran parte del territorio comunale di Ospedaletti, dal confine con Bordighera fino all'area di Piazza Europa, in direzione Sanremo. Una situazione che compromette la disponibilità e la sicurezza del percorso utilizzato per la rievocazione.

L'ordinanza emessa da Anas appare particolarmente chiara e non lascia margini interpretativi. Nel documento viene specificato che "la società Open Fiber deve eseguire lavori di posa di infrastrutture interrate sulla SS1 Via Aurelia", evidenziando inoltre la necessità di adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità. Tra i provvedimenti previsti figurano l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianti semaforici, il divieto di sorpasso, il divieto di sosta e il limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari. Restrizioni che resteranno in vigore fino al 3 luglio e che saranno riproposte con la ripresa dei lavori prevista all'inizio di settembre.

Di fronte a questo scenario, gli organizzatori non hanno potuto fare altro che prendere atto dell'impossibilità di garantire il regolare svolgimento dell'evento, scegliendo così di annullare l'edizione 2026 di una manifestazione che negli anni è diventata un importante appuntamento per gli appassionati di motociclismo storico e per la promozione turistica della città.