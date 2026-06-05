Al via la finale del Premio Letterario "Casinò di Sanremo - Antonio Semeria" 2026: sul palco Michelangelo Pistoletto, Beatrice Luzzi e Angelo Ferracuti

Grande attesa a Sanremo per l'atto conclusivo della tredicesima edizione del Premio Letterario Internazionale “Casinò di Sanremo - Antonio Semeria”. Domani, sabato 6 giugno alle ore 16.00, lo storico Teatro dell’Opera della Casa da Gioco tornerà a trasformarsi nel cuore pulsante della cultura italiana ed internazionale. Durante la prestigiosa cerimonia, che vedrà la presenza del Presidente del Premio professor Stefano Zecchi, verranno assegnati i massimi riconoscimenti di questa edizione e si determineranno, attraverso il voto della giuria popolare, i vincitori delle sezioni inedite di Poesia e Narrativa.

Il momento centrale dell'evento sarà la consegna del prestigioso Premio alla Carriera al Maestro Michelangelo Pistoletto, figura di riferimento mondiale dell'arte contemporanea, tra i principali animatori dell'arte povera, saggista, creatore del celebre concetto del “Terzo Paradiso” e già candidato al Premio Nobel per la Pace. Accanto al grande maestro, saliranno sul palco i vincitori dei Gran Trofei per la Narrativa, attribuiti quest'anno a Beatrice Luzzi per l'opera “Una famiglia a due piazze”, pubblicata da De Nigris editore, e ad Angelo Ferracuti per il romanzo ”Il figlio di Forrest Gump”, edito da Mondadori. Un ulteriore e importante riconoscimento per la narrativa internazionale andrà a Stefano Zangrando per la sua traduzione dell'opera “Zona Cesarini” di Kurt Lanthaler per i tipi di Alphabeta.

L'alto valore della manifestazione è stato sottolineato dal sindaco di Sanremo, l'avvocato Alessandro Mager, che ha definito il Premio Semeria come uno dei fiori all’occhiello della programmazione culturale della Casa da Gioco, capace di unire la grande letteratura alle arti in un dialogo di altissimo profilo. Il primo cittadino si è detto onorato di celebrare il Maestro Michelangelo Pistoletto e il suo messaggio universale di armonia e pace, ricordando come i Gran Trofei vadano ad arricchire un albo d'oro già straordinario, offrendo al contempo una prestigiosa vetrina ai talenti emergenti.

Sulla stessa linea il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò, il dottor Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri dottoressa Sonia Balestra e architetto Mauro Menozzi, i quali hanno evidenziato la grande attenzione ricevuta anche in questa edizione da parte di scrittori e poeti provenienti da tutte le regioni italiane e da diversi paesi europei. I vertici della Casa da Gioco hanno rimarcato come i testi abbiano affrontato tematiche cruciali legate alla socialità e alle dolorose situazioni belliche attuali, ricordando che l’espressione artistica sostiene nei periodi di crisi e unisce nell'anelito alla convivenza pacifica. I ringraziamenti dei vertici sono andati alle istituzioni, a Sua Eccellenza il prefetto dottor Antonio Giaccari, presidente del Comitato d’Onore, e al professor Stefano Zecchi, uniti nel ricordo di Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca che tanto si spese negli anni Ottanta per la nascita dei Martedì Letterari.

Per quanto riguarda i testi inediti, la giuria tecnica ha selezionato i finalisti che si sottoporranno al giudizio della giuria popolare. Per la sezione "Poesia Inedita" si contenderanno il podio Marco Favaloro con la silloge “Dove la luce resta” (Imperia), Camilla Oschiri con “Versi tra le cicatrici” (Cuneo) e Gaetano Vari con “Sinfonie d’autunno” (Roma). Per la sezione "Narrativa Inedita" la sfida sarà tra Nestore Falchieri con il romanzo “Rimorsi e rimpianti” (Milano), Domenico Romano Mantovani con “Quelle gocce di pioggia alla finestra” (Gorizia) e Giovanni Samperisi con il romanzo “Alzati Africa” (Agrigento). La Targa Casinò di Sanremo andrà invece a Roberto Malaguti per l’opera “Deserti” (Viterbo), mentre speciali riconoscimenti saranno attribuiti alle realtà culturali Altre Voci e Buduar.

L'articolato appuntamento di domani pomeriggio sarà moderato dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, supportato sul palco dal professor Stefano Zecchi, da Paola Monzardo, Francesco De Nicola, Carlo Sburlati, Marino Magliani, Matteo Moraglia, Marco Mauro, Demetrio Brandi e Marzia Taruffi. L'evento rinnoverà anche il consolidato gemellaggio con Luccautori e con il premio Racconti nella Rete.