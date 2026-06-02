Ventimiglia, degrado in piazza Pertini. Di Muro: "Disposto lavaggio più frequente, separatori anti-bivacco per le panchine e maggiore controllo della polizia locale"

Lavaggio più frequente con igienizzazione dei luoghi, separatori anti-bivacco per le panchine e maggiore controllo della polizia locale in piazza Pertini a Ventimiglia. E' stato stabilito in seguito al sopralluogo del sindaco Flavio Di Muro avvenuto ieri nei pressi delle scuole francesi.

Azioni concrete contro il degrado e per garantire maggiore sicurezza. "Sono andato a vedere di persona, sollecitato da amministratori, cittadini e commercianti, la situazione in piazza Pertini, davanti alle scuole francesi. Ho subito disposto un lavaggio più frequente, con igienizzazione dei luoghi, ordinato separatori anti-bivacco per le panchine e un maggiore controllo della polizia locale sul rispetto dell’ordinanza anti-alcool" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "I Servizi Sociali del Comune sono già attenzionati della condotta di taluni individui mentre l'ufficio tecnico ha già in programmazione alcuni interventi".

"Ce la mettiamo tutta contro il degrado e la tutela della sicurezza, dell'igiene pubblica, dell'immagine della città, l'impegno è quotidiano, ve lo assicuro" - sottolinea il primo cittadino - "Altri luoghi, abbandonati negli anni, con questa Amministrazione sono tornati vivibili. Continueremo con la stessa determinazione anche qui e nel resto della città".