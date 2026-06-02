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Attualità | 02 giugno 2026, 08:38

Ventimiglia, degrado in piazza Pertini. Di Muro: "Disposto lavaggio più frequente, separatori anti-bivacco per le panchine e maggiore controllo della polizia locale"

"I Servizi Sociali del Comune sono già attenzionati della condotta di taluni individui mentre l'ufficio tecnico ha già in programmazione alcuni interventi", dice il sindaco

Ventimiglia, degrado in piazza Pertini. Di Muro: &quot;Disposto lavaggio più frequente, separatori anti-bivacco per le panchine e maggiore controllo della polizia locale&quot;

Lavaggio più frequente con igienizzazione dei luoghi, separatori anti-bivacco per le panchine e maggiore controllo della polizia locale in piazza Pertini a Ventimiglia. E' stato stabilito in seguito al sopralluogo del sindaco Flavio Di Muro avvenuto ieri nei pressi delle scuole francesi.

Azioni concrete contro il degrado e per garantire maggiore sicurezza. "Sono andato a vedere di persona, sollecitato da amministratori, cittadini e commercianti, la situazione in piazza Pertini, davanti alle scuole francesi. Ho subito disposto un lavaggio più frequente, con igienizzazione dei luoghi, ordinato separatori anti-bivacco per le panchine e un maggiore controllo della polizia locale sul rispetto dell’ordinanza anti-alcool" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "I Servizi Sociali del Comune sono già attenzionati della condotta di taluni individui mentre l'ufficio tecnico ha già in programmazione alcuni interventi".

"Ce la mettiamo tutta contro il degrado e la tutela della sicurezza, dell'igiene pubblica, dell'immagine della città, l'impegno è quotidiano, ve lo assicuro" - sottolinea il primo cittadino - "Altri luoghi, abbandonati negli anni, con questa Amministrazione sono tornati vivibili. Continueremo con la stessa determinazione anche qui e nel resto della città".

Elisa Colli

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