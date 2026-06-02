L'editoria malata di priapismo nella giornata della Repubblica

Oggi è la giornata che celebra la nostra Repubblica, la democrazia, il bene più alto che abbiamo in uno stato di diritto. Lo celebriamo come sempre con i servizi giornalistici alle commemorazioni, ma oggi la bandiera ci ha dato emozioni diverse, attaccate al nostro lavoro. Abbiamo assistito giorni scorsi al priapismo di uno dei quotidiani on line che opera in provincia, che ha avuto bisogno di celebrare dei dati per celebrare se stesso.

In un momento in cui l’editoria italiana sta attraversando i momenti più difficili di solidità, affidabilità, gerarchie, protezionismi e mettiamoci ogni aggettivo che possa compiacere chiunque, siamo convinti che il guanto di sfida lanciato da un on line a tutti gli altri in visione di somma ed aulica potenza segni la debolezza e celi imbarazzi che poi generano pruriti solo mal grattati sino ad oggi.

SanremoNews da 25 anni si fida di Google, per cui se qualcuno vuole proprio, siamo da sempre disponibili ad un confronto su quella base dati, verificando anche che sia libera da magheggi. Se anche altri vorranno possiamo trovarci insieme ad aprire il forziere e mettere insieme i dati, con una parte terza che garantisca tutti nella linearità degli stessi.

Questo perché noi prima:

- Crediamo che in questa giornata della Repubblica occorre guardarsi dentro cercando autorevolezza, sincerità, rapporti leali con fonti e lettori, mettendoli al centro e non usandoli.

- Crediamo che in questa giornata della Repubblica occorre interrogarsi sui copia incolla dell’IA di notizie di altri.

- Crediamo che in questa giornata della Repubblica occorre cercare nuovi dialoghi con i lettori per una comunità che veda nel territorio la sua forza vera senza inchini.

- Crediamo che in questa giornata della Repubblica occorre stimolare discussioni contemporanee che diano ai nostri cittadini il posto che meritano, senza ingenui giochi di potere.

- Crediamo che in questa giornata della Repubblica occorre dare nuova linfa al lavoro giornalistico, cercando la valorizzazione del positivo che dia autorevolezza a chi si espone con serietà.

- Crediamo che in questa giornata della Repubblica occorre essere sé stessi, senza paura di debolezze e errori, che ci rendono più umani ed avvicinano le persone.

- Crediamo che in questa giornata della Repubblica occorre posare il mito dei supereroi amici di qualcuno per creare stabilità con il proprio lavoro e non quello ricevuto talvolta in ginocchio.

- Crediamo che in questa giornata della Repubblica occorre avere un sorriso per tutti, che è pure gratis.

Tutto questo è molto di più di un attimo di priapismo editoriale, è la vita buona della nostra terra, noi siamo qui per questo.

SanremoNews – 25 anni di storie della nostra provincia.