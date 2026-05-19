Pitbull fa cadere il vicino dalle scale: uomo resta tetraplegico, condannata un’anziana nel Ponente

Il giudice di pace di Imperia ha condannato una donna di 86 anni residente a Ranzo per lesioni colpose gravissime dopo un drammatico episodio avvenuto nel novembre del 2020, quando il suo cane, un pitbull, avrebbe fatto cadere un vicino di casa lungo le scale, provocandogli lesioni permanenti che lo hanno reso tetraplegico.

Secondo quanto emerso nel processo, il vicino, allora 65enne, si era recato a casa dell’anziana per portarle della focaccia e verificare che stesse bene, in pieno periodo pandemico. In quel momento il cane sarebbe uscito improvvisamente dalla porta, travolgendo l’uomo e facendolo precipitare lungo la scalinata. Nella caduta il 65enne riportò conseguenze gravissime.

La difesa della donna (avvocato Ramadan Tahiri) ha sostenuto che il cane non avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi, ma un comportamento esuberante e affettuoso, escludendo dunque un’aggressione vera e propria. Il giudice ha però ritenuto che la proprietaria non fosse riuscita a controllare adeguatamente l’animale.

Per l’anziana è stata disposta una multa da 1.400 euro, oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di oltre 44mila euro e delle spese legali. La richiesta risarcitoria complessiva avanzata dalla parte civile sarà invece discussa in separata sede.