Benessere, magia e tempo da vivere: il weekend del Molo 8.44 si accende tra fitness e spettacolo

Al Molo 8.44 il weekend non è più soltanto shopping. Sabato 16 e domenica 17 maggio il centro commerciale si trasforma in uno spazio da vivere, tra allenamento all’aria aperta, intrattenimento itinerante e momenti pensati per tutta la famiglia.

Ad aprire il fine settimana sarà il nuovo appuntamento con “Fitness all’aria aperta”, il format dedicato al benessere che anima la palestra outdoor del centro. Sabato mattina, a partire dalle 9:15, sarà possibile partecipare gratuitamente a una sessione guidata di fitness funzionale e ginnastica posturale insieme a un istruttore qualificato.

Un’ora e un quarto di esercizi, mobilità, stretching e lavoro a corpo libero per iniziare il weekend con energia, in un’atmosfera rilassata e accessibile a tutti, anche a chi non frequenta abitualmente la palestra. Un’occasione per allenarsi all’aperto, prendersi del tempo per sé e vivere gli spazi del centro in modo diverso.

Domenica pomeriggio, invece, spazio alla leggerezza e allo stupore con il ritorno di “Shopping con il Mago”. Dalle 15:00 alle 18:00, Magic Alex attraverserà le gallerie del centro con spettacoli itineranti, giochi di prestigio e piccole performance a sorpresa capaci di coinvolgere grandi e bambini.

Un intrattenimento dinamico e spontaneo, pensato per sorprendere i visitatori tra una vetrina e l’altra e regalare un pomeriggio diverso dal solito.

Con iniziative come queste, il Molo 8.44 continua ad ampliare la propria identità: non solo luogo dedicato agli acquisti, ma spazio aperto al tempo libero, al benessere e alla condivisione. Un punto di incontro sempre più vivo, dove trascorrere il weekend tra attività, esperienze e momenti da vivere insieme.