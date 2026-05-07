Due giorni di eventi, grande successo per "Carugi in Fiore" a Dolceacqua

Infiorata nel paese. Dolceacqua invasa dai turisti per "Carugi in Fiore". Ha avuto un grande successo la manifestazione proposta il 25 e 26 aprile nel Borgo dei Doria.

I due giorni di eventi hanno, infatti, attirato sia cittadini che turisti che, sabato, hanno potuto trovare un mercatino del biologico e dell'artigianato, ascoltare la Florelia Banda Folk in piazza Mauro e partecipare, al cinema visionarium 3D, alla presentazione del libro "Cammino, la via dei contrabbandieri" di Bertinetto Bartolomeo Davide.

Domenica, invece, hanno potuto trovare il mercatino del biologico, dell'artigianato e dell'antiquariato mentre a Palazzo Luigina Garoscio, nella sala bandiere arancioni, al terzo piano, hanno potuto partecipare alla presentazione del libro "Il giardino delle questioni irrisolte" di Gianni Pignata. Tutti i due giorni, inoltre, a Palazzo Luigina Garoscio, alla Pinacoteca Morscio, al secondo piano, si è potuta ammirare un'esposizione di quadri: "Franco Giglio da Dolceacqua al Brasile".

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare tutti i volontari che hanno realizzato le numerose composizioni che hanno addobbato il paese per la tradizionale Festa dei Fiori: "Grazie al loro impegno è possibile non solo mantenere viva questa importante tradizione ma anche valorizzarla con creazioni di grande qualità, frutto di fantasia, esperienza e passione. Un ringraziamento va anche a tutti i cittadini che, autonomamente, hanno contribuito ad arricchire il paese con ulteriori composizioni e ai volontari che, durante la notte, provveduto a distribuirle in ogni angolo del centro storico. Il paese ha accolto i numerosi visitatori che, come sempre, hanno raggiunto Dolceacqua per ammirare questo splendido evento".