Sanremo, a Palazzo Roverizio il nuovo salotto esoterico del C.S.I. sul mito nel pensiero platonico

Il Centro Sociologico Italiano di Sanremo organizza un nuovo appuntamento dei tradizionali “salotti esoterici”, in programma venerdì alle 18 nella sala convegni di Palazzo Roverizio, in via Escoffier, nel cuore della città matuziana. Ospite dell’incontro sarà il professor Federico Nobile, relatore della conferenza dal titolo “Il mito nel pensiero platonico”, un approfondimento dedicato al significato e al ruolo del mito all’interno della filosofia di Platone, tra simbolismo, conoscenza e ricerca della verità.

L’iniziativa, promossa dal C.S.I. – Centro Sociologico Italiano di Sanremo, si inserisce nel ciclo culturale dedicato ai temi dell’esoterismo, della filosofia e della spiritualità, appuntamenti che negli anni hanno suscitato interesse e partecipazione da parte del pubblico cittadino. Gli organizzatori rivolgono un invito aperto a tutti gli interessati a prendere parte alla serata, che si svolgerà nella suggestiva cornice dello splendido Palazzo Roverizio.