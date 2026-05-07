Sanremo, Intelligenza artificiale al centro della conviviale del Soroptimist

Una serata dedicata all’innovazione e alle nuove tecnologie quella organizzata dal Soroptimist Club Sanremo, presieduto da Stefania Manelli, in occasione della consueta conviviale svoltasi il 6 maggio presso l’Hotel Belsoggiorno.

Ospite dell’incontro è stato il professor Andrea Cartotto, protagonista di una relazione dal titolo “L’intelligenza artificiale e il suo uso”, tema di grande attualità che ha suscitato interesse e partecipazione tra socie e ospiti presenti.

Professionista originario di Sanremo, Cartotto è formatore e divulgatore specializzato in comunicazione digitale e nuove tecnologie. Da anni si occupa di innovazione, approfondendo in particolare l’impatto dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti professionali e sociali, collaborando con aziende, enti e istituzioni per promuovere un utilizzo consapevole ed efficace di questi strumenti.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui l’inserimento tra i Top 100 leader dell’innovazione educativa nel 2024, il titolo di Learning Hero nel 2021 e il Premio San Romolo per la Cultura nel 2025.

L’intervento ha catturato fin da subito l’attenzione del pubblico, trasformando la conviviale in un momento di confronto vivace e partecipato. Numerose le domande e le riflessioni condivise dai presenti, a testimonianza dell’interesse crescente verso le opportunità e le implicazioni dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nel lavoro.