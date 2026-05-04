Sanremo Dance Festival 2026 all’Ariston: 1.850 ballerini e 97 scuole da tre continenti per la XVIII edizione (Foto e Video)

Un'edizione che ha superato ogni aspettativa

Si e' conclusa ieri sera, con il tradizionale flashmob davanti all’Ariston che ha coinvolto centinaia di persone, la diciottesima edizione del Sanremo Dance Festival, e i numeri parlano da soli: 1.850 ballerini fra performer e insegnanti, 97 scuole di danza provenienti da tutta Italia, dall'Europa e dal Sud America, 401 coreografie in concorso e 50 coreografie nella rassegna Tutti Ballano Sanremo. Un'edizione che ha confermato il SDF come la manifestazione di danza piu' grande della Liguria e tra le piu' importanti a livello nazionale.

Tre giorni di grande spettacolo sul palco del Teatro Ariston che hanno trasformato la Citta' dei Fiori in un crocevia internazionale della danza contribuendo a portare il nome di Sanremo nel mondo e un “pezzo di mondo” a Sanremo.

I numeri record dell'edizione 2026

I dati dell'edizione 2026 parlano di una crescita inarrestabile:

• 1.850 ballerini partecipanti (allievi e insegnanti)

• 97 scuole di danza, provenienti da tutta Italia, dall'Europa e dal Sud America

• 401 coreografie in concorso nella competizione internazionale

• 50 coreografie nella rassegna Tutti Ballano Sanremo

• 8 giurati di fama internazionale

• 3 giornate di stage con i maestri giurati

• Sold out registrato ben prima della chiusura delle iscrizioni

Una pioggia di complimenti: le scuole ospiti conquistate da Sanremo

Al termine della manifestazione, i messaggi di ringraziamento da parte delle scuole di danza partecipanti, le richieste di iscrizione gia' per il 2027 e le testimonianze di direttori, insegnanti e degli stessi giurati internazionali hanno inondato lo staff del SDF.

Per molte delle scuole straniere, questa trasferta in Liguria e' stata anche un'occasione di scoperta di un territorio unico, tra il profumo dei fiori, il mare e l'eleganza della Riviera dei Fiori. Sanremo in questi giorni e' diventta anche la capitale italiana della danza.

La giuria internazionale: eccellenza al servizio dei giovani talenti

A garantire il livello artistico della competizione, una giuria di caratura mondiale: otto artisti e coreografi con esperienze nelle piu' grandi compagnie internazionali - dai Ballets de Monte Carlo al Royal Ballet, dall'English National Ballet al Nederlands Dans Theater, fino allo Swedish National Ballet - che non si sono limitati a valutare le coreografie in gara, ma hanno dedicato la giornata del 1 maggio a stage formativi con i giovani partecipanti, offrendo un'occasione di crescita professionale unica e irripetibile. Noortje Bijvoets, Jon Ugarriza, Roberto Olivan, André Malosá, Davide Iacobone, Luciano Di Natale, Daniele Rommelli, Daniele Rommelli hanno impreziosito la diciottesima edizione del SDF attribuendo anche borse di studio e riconoscimenti a molti ballerini presenti.

Tutti Ballano Sanremo & Flashmob

Come sempre in coda al concorso ha preso il via la rassegna Tutti ballano Sanremo che ha ospitato le scuole di danza del territorio che hanno fatto esplodere il palco dell’Ariston con la loro varietà di stili e di colori.

Chiusura tradizionale della manifestazione il Falshmob davanti al Teatro Ariston che ha coinvolto ballerini e i curiosi che affollavano la zona.

La manifestazione promossa dal CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, sotto la direzione artistica di Simona Tovoli e Chiara Napoli, si e' svolta in collaborazione con il Comune di Sanremo e con il patrocinio della Regione Liguria e del CONI, confermando come sport, cultura e territorio possano dialogare in modo virtuoso a beneficio dell'intera comunita'.