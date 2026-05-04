Il dottor Veziano va in pensione, a Dolceacqua arriva un nuovo medico di medicina generale

Nuovo medico a Dolceacqua. La dottoressa Ana Waleska Bergamini sostituirà, infatti, il dottor Danilo Veziano, andato recentemente in pensione dopo lunghi anni di attività come medico di famiglia.

Il nuovo medico di medicina generale sarà presente nello studio medico in via Roma, nel Borgo dei Doria, il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. "Per prenotare una visita, richiedere prescrizioni o esami, è necessario collegarsi al seguente indirizzo web" - fanno sapere dal Comune.

In seguito all'incontro pubblico organizzato dall'Amministrazione comunale lo scorso 2 aprile, si è così momentaneamente risolto il problema della mancanza di un medico di famiglia a seguito della chiusura dello studio medico del dottor Veziano.