Degrado e rischi a Villa Peppina: interrogazione urgente in Consiglio su sicurezza e servizi nel quartiere Polo Nord

Una situazione definita di “estrema gravità” quella denunciata dai consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, che hanno presentato un’interpellanza urgente sullo stato di degrado, sicurezza e carenza di servizi di Villa Peppina e dell’area del quartiere Polo Nord, come evidenziato dalla notizia pubblicata ieri dal nostro giornale. Nel documento si ricorda come le criticità fossero già state segnalate in passato, senza però ottenere risposte concrete. Oggi, sottolineano i consiglieri, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata, tanto da sfociare in una “vibrante denuncia pubblica” da parte delle famiglie degli asili della zona.

Tra i problemi evidenziati emergono giochi fatiscenti, recinzioni del campo da basket con “fili di ferro taglienti” e persino il ritrovamento di oggetti pericolosi, tra cui “un coltello da cucina” nell’area verde. A preoccupare è anche la stabilità di un pilastro dell’ingresso secondario, descritto come “instabile e pericolante”, con potenziali rischi per passanti e automobilisti. Non meno rilevante il tema della disparità di servizi: a differenza di altri parchi cittadini, Villa Peppina risulta completamente priva di servizi igienici fruibili e punti ristoro, aggravando il disagio per le famiglie che frequentano l’area.

Nell’interpellanza, i consiglieri chiedono chiarimenti all’amministrazione su diversi punti: "Perché non siano ancora stati effettuati interventi risolutivi, se sia prevista una perizia tecnica urgente sul pilastro pericolante e quali azioni immediate si intendano adottare per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area". Viene inoltre sollecitata l’installazione di servizi igienici adeguati e una revisione degli orari di apertura del parco, attualmente ritenuti penalizzanti rispetto ad altre aree cittadine.

L’atto si conclude con la richiesta di risposta scritta e discussione in Aula, con l’obiettivo di riportare attenzione su una zona che, secondo i firmatari, necessita di interventi urgenti per garantire sicurezza, decoro e piena fruibilità ai cittadini.