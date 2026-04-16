Dolceacqua, sms su 'posizioni Tari irregolari'. L'Amministrazione Gazzola: "Comunicazioni ingannevoli, non riconducibili agli uffici comunali"

"Comunicazioni ingannevoli relative a presunte 'posizioni TARI irregolari'". Il Comune di Dolceacqua avverte così la cittadinanza e tutti coloro che dovessero ricevere tali comunicazioni, anche al di fuori del territorio comunale, che non sono in alcun modo riconducibili agli uffici comunali.

"Gli SMS che stanno circolando in questi giorni, provenienti da numeri sconosciuti o non ufficiali, contenenti messaggi relativi a presunte 'posizioni TARI irregolari' non sono in alcun modo riconducibili agli uffici comunali" - avvisa l'Amministrazione comunale - "Si tratta di comunicazioni ingannevoli, rispetto alle quali si invita la popolazione a prestare la massima attenzione".

"Si precisa che il Comune non invia SMS di questo tipo; non è richiesto alcun contatto a seguito di tali messaggi e non sono previsti aggravamenti o sanzioni automatiche comunicati tramite SMS" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Eventuali comunicazioni ufficiali relative alla TARI vengono trasmesse esclusivamente attraverso canali istituzionali e modalità formali". L’Amministrazione comunale, invita, pertanto i cittadini a "non rispondere a tali messaggi e a non fornire dati personali".