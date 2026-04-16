BNI Valle Argentina celebra 4 anni di attività: 10 milioni di euro di scambi e una rete in continua crescita

Ieri si è celebrato il quarto anniversario di attività del gruppo BNI Valle Argentina, un traguardo importante che segna quattro anni di crescita, collaborazione e risultati concreti sul territorio. All’evento hanno preso parte circa 70 persone, oltre ai 30 membri attivi che compongono attualmente il gruppo. A raccontare questo percorso è stato il presidente Giuseppe Di Cosmo, che ha sottolineato come, in questi quattro anni, il gruppo abbia generato quasi 10 milioni di euro di scambi di lavoro tra i membri. Un dato significativo che testimonia l’efficacia del modello e la solidità delle relazioni professionali costruite nel tempo.

BNI è un’organizzazione presente a livello globale e, nella nostra provincia, conta ben 9 gruppi – chiamati “capitoli” – distribuiti da Ventimiglia fino a Diano Marina. Complessivamente, si tratta di una rete composta da circa 340 membri, tutti coinvolti in un sistema strutturato di collaborazione. Il cuore dell’attività è rappresentato dalle riunioni settimanali, che si svolgono al mattino, dalle 7:30 alle 9, momenti durante i quali i partecipanti condividono opportunità, sviluppano sinergie e promuovono progetti concreti per il territorio.

Il quarto anniversario non è stato solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per guardare al futuro con ambizione, consolidando una rete che continua a crescere e a generare valore per professionisti e imprese locali.