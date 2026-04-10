Balenottera comune davanti a Riva Ligure: il primo avvistamento del 2026 emoziona il Ponente ligure (Foto)

Nelle ultime ore il mare del Ponente ligure ha regalato uno spettacolo raro e affascinante: una giovane balenottera comune è stata avvistata al largo di Riva Ligure, in un tratto di costa dove la presenza di questi grandi cetacei è decisamente inconsueta. L’avvistamento è avvenuto durante un’attività di monitoraggio condotta dai ricercatori di Delfini Del Ponente APS, che hanno documentato il passaggio dell’animale mentre solcava con calma le acque davanti alla città. Si tratta del primo avvistamento del 2026 per questa specie, considerata il secondo animale più grande del pianeta dopo la balenottera azzurra.

Un evento che ha subito acceso l’entusiasmo del territorio, anche perché la balenottera comune frequenta di norma fondali molto più profondi e raramente si avvicina così tanto alla costa. In questo caso, invece, il giovane esemplare è apparso tranquillo e in buone condizioni, senza mostrare alcun segno di difficoltà. "Una presenza straordinaria, un orgoglio per Riva Ligure", ha dichiarato il sindaco Giorgio Giuffra, commentando con soddisfazione una notizia che ha emozionato residenti e visitatori. "A volte le notizie più belle arrivano dal mare. E questa è una di quelle che ti fanno sorridere", ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando il valore simbolico di un avvistamento che richiama l’attenzione sulla bellezza e sulla fragilità dell’ecosistema marino.

Dopo una Pasqua che ha visto tanti turisti scegliere il borgo ligure, questo inatteso incontro con il gigante del mare diventa anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità. Un’immagine suggestiva, quella della balenottera davanti a Riva Ligure, che racconta meglio di ogni parola il legame profondo tra questo territorio e il suo mare.