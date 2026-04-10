Taggia, raccolta solidale per gli animali con l’iniziativa di Adotta Liguria all’Arcaplanet

Un’intera giornata dedicata alla solidarietà e al benessere degli animali più bisognosi. Si svolgerà domani, sabato 11 aprile, a Taggia, la raccolta di cibo per cani e gatti promossa dall’associazione Adotta Liguria odv.

L’iniziativa si terrà dalle 9 alle 19 presso il punto vendita Arcaplanet e rappresenta un’occasione importante per aiutare concretamente tanti animali in difficoltà, seguiti da volontari e associazioni del territorio.

Durante tutta la giornata sarà possibile donare alimenti per cani e gatti, contribuendo così a sostenere le attività di cura e assistenza rivolte agli amici a quattro zampe più sfortunati.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa: anche un piccolo gesto può fare la differenza e garantire cibo e attenzioni a tanti animali che ne hanno bisogno.

“Vi aspettiamo numerose e numerosi per dare una mano ai nostri amici pelosi più sfortunati” è l’appello lanciato dai volontari, che confidano nella generosità del pubblico per il buon successo dell’iniziativa.