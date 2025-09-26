Paloma: al canile di Sanremo è arrivata la nonnina dal cuore d’oro che cerca casa

Al canile di Sanremo è arrivata da poco, con la sua andatura lenta e il musetto incorniciato da un manto bianco come la neve. Paloma ha circa 15 anni e porta con sé tutta la dolcezza e la saggezza di una vita lunga, ma non sempre facile. Nonostante l’età, il suo carattere ha conquistato subito tutti: Paloma è buona, gentile, affettuosa. Ama la tranquillità e si lascia coccolare con una delicatezza che commuove chiunque le si avvicini.

Oggi il suo sogno è semplice e grande al tempo stesso: trovare una famiglia speciale che sappia offrirle il calore di una casa, l’amore e le attenzioni che ogni “nonnino” a quattro zampe merita. Paloma non chiede molto, solo un posto sicuro in cui riposare e una mano amica pronta ad accompagnarla, con tenerezza, nel tempo che le resta. Aprire il cuore a lei significa accogliere una compagna silenziosa ma capace di regalare una dolcezza infinita, un legame profondo fatto di sguardi, carezze e gratitudine.

Chi volesse conoscerla e darle finalmente la vita serena che merita può fissare un appuntamento chiamando i numeri:

📞 +39 371 5434335

📞 349 6097295

(nel caso lasciare un messaggio: verrete ricontattati).