Sanremo: Yuky, un cucciolo speciale simile al Border Collie ed è in cerca di famiglia

C’è un batuffolo di energia e dolcezza che aspetta solo di trovare la sua casa per sempre: lui è Yuky, un cucciolo di circa 7 mesi, incrocio Border Collie, dal musetto furbetto e dal cuore enorme. Yuky è un concentrato di simpatia e vitalità: ama giocare, correre e imparare cose nuove, proprio come ogni cucciolo curioso e intelligente. Ma non è solo vivace: è anche un vero coccolone, sempre pronto a scioglierti con il suo sguardo dolce e affettuoso.

Con lui al tuo fianco non ti annoierai mai. Sa regalare sorrisi, allegria e una compagnia sincera, fatta di entusiasmo e amore incondizionato. Per questo Yuky sta cercando una famiglia amorevole, capace di donargli tutto ciò di cui ha bisogno: passeggiate, giochi, carezze e la sicurezza di un legame per sempre. Se senti che Yuky potrebbe essere il compagno di vita che stavi aspettando, non esitare: apri la porta di casa e soprattutto il tuo cuore. Lui è pronto a regalarti gioia e fedeltà senza limiti.

📞 Per conoscerlo e fissare un incontro:

+39 371 5434335

+39 349 6097295

Lascia un messaggio: verrai richiamato al più presto.