Taggia, raccolta di cibo per i gatti dell’Oasi felina: volontari in campo sabato da Arcaplanet

Domani, dalle 9 alle 13, i volontari di Arkus.Un Cane.Un Amico.odv e AdottaLiguria.odv saranno presenti all’Arcaplanet del parco commerciale di Taggia per una raccolta di cibo destinata ai gatti dell’Oasi felina di Santo Stefano al Mare. L’iniziativa punta a sostenere concretamente i tanti mici ospitati nella struttura, offrendo un aiuto prezioso per affrontare le necessità quotidiane legate all’alimentazione e alla cura degli animali più fragili e sfortunati.

I volontari invitano la cittadinanza a partecipare numerosa, contribuendo con l’acquisto di cibo per gatti direttamente nel punto vendita. “Certi del vostro amore e della vostra solidarietà per i nostri amici pelosi più bisognosi e sfortunati, vi aspettiamo numerose e numerosi”, è l’appello lanciato dagli organizzatori.

La raccolta rappresenta un importante gesto di solidarietà verso una realtà che ogni giorno si occupa di accudire e proteggere animali in difficoltà, grazie all’impegno costante di volontari e associazioni del territorio.