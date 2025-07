Il cane 'Ghiaccio' cerca casa: ha 5 anni ed è un bonaccione, ecco come adottarlo (Foto)

'Ghiaccio', il cane nella foto (un meraviglioso mix tra Pastore Maremmano e Cane da montagna dei Pirenei di 5 anni) cerca una nuova famiglia. Quella attuale, per motivi personali non può più occuparsene, ma desidera per lui il meglio. Pesa circa 60 kg, ma è un gigante buono, dolce ed equilibrato. Va d’accordo con tutti i cani e con i gatti. Ama le persone e ha un debole per i bambini.

E' abituato a vivere sia in casa che in giardino, ma i bisogni li fa solo fuori. Sa andare al guinzaglio, anche se tira un po’ perchè ha tanta energia e voglia di giocare. E' un ottimo cane da guardia, ma non vuole essere scelto solo per quello. Si merito un bel divano su cui dormire e un grande giardino dove correre felice. 'Ghiaccio' si trova in provincia di Imperia, è in salute, vaccinato, microchippato, ma non sterilizzato e, per una buona adozione, può arrivare ovunque. E' un cane speciale ed ha bisogno di una famiglia altrettanto speciale che gli regali una seconda possibilità, per sempre.

Se volete conoscere 'Ghiaccio', chiamate dopo le 14 al numero 3801516514.