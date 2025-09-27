Sanremo: al canile c'è Rokky, un cucciolotto pieno di vita in cerca di una famiglia

Rokky e sono un cucciolotto allegro, curioso e sempre pronto a combinare qualche marachella. Ha tanta energia, entusiasmo e un cuore grande pieno di amore da donare. Se stai cercando un compagno di avventure, che regali risate con le sue buffe trovate e che sappia riempire di coccole senza riserve.

"Sono ancora piccolo e, come tutti i cuccioli, sto imparando a conoscere il mondo: a volte può capitare che rosicchi una ciabatta o che faccia qualche pasticcio… ma so che con un po’ di pazienza e tanto affetto diventerò un amico fedele e inseparabile. Ora quello che sogno è una famiglia speciale, che mi accolga e mi ami per sempre. In cambio prometto code scodinzolanti, baci a non finire e una vita piena di gioia!

Chiamare i numeri +39 371 5434335 o 349 6097295 (lascia un messaggio e verrai richiamato).