Sanremo, al Mediterranée parte l’Opening Season con Pago: cena spettacolo e musica dal vivo il 4 aprile

Sarà Pago il grande protagonista dell’Opening Season del Ristorante Mediterranée di Sanremo, in programma sabato 4 aprile 2026. Il cantante, amato dal pubblico e artista poliedrico, darà ufficialmente il via a una stagione che promette di conquistare gli ospiti grazie a un mix vincente di musica dal vivo e alta cucina.

Il Mediterranée si presenta come un locale elegante e raffinato, specializzato in piatti di pesce e valorizzato da una ricercata cantina vini. Il format proposto è quello delle cene spettacolo, con appuntamenti ogni weekend tra show dinner e cena cantata, pensati per offrire un’esperienza completa all’insegna di gusto e intrattenimento. Determinante la direzione artistica, affidata a Tiziano Cavaliere (Bros Group Italia) e Raffaele Denaro (R&A Vip Communications), “nomi di riferimento nel panorama degli eventi a livello nazionale”, che guideranno una programmazione ricca e variegata.

Il costo medio della cena con Dinner Show è di 50 euro, vini inclusi, con prenotazione consigliata. È prevista inoltre la possibilità di accesso anche nel dopocena per i drink, ampliando così l’offerta della serata.

Il calendario di aprile proseguirà con altri appuntamenti:

11 aprile : Tony Manero, direttamente da Zelig e Colorado

: Tony Manero, direttamente da Zelig e Colorado 18 aprile : Rosario Rannisi con la cena cantata

: Rosario Rannisi con la cena cantata 25 aprile: Federica Zeta protagonista di una nuova Cena Cantata

Il Mediterranée accende così i riflettori su una stagione tutta da vivere, pronta a diventare un punto di riferimento per la nightlife e la ristorazione di qualità a Sanremo.