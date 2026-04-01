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Eventi | 01 aprile 2026, 09:30

Bordighera, giovedì 2 aprile il laboratorio sull’autostima: “(Dis)Equilibri di coppia”

Tema della serata: le relazioni di coppia tra ciclo di vita, equilibrio e confini, con la psicoterapeuta Tecla Magliano

Bordighera, giovedì 2 aprile il laboratorio sull’autostima: “(Dis)Equilibri di coppia”

Nuovo appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You, che si terrà giovedì 2 aprile 2026 alle ore 21:00 presso la sede dello Sportello in via Firenze 1 a Bordighera.

Il tema della serata, presentato dalla Dott.ssa Tecla Magliano, psicologa-psicoterapeuta, sarà incentrato sulle relazioni di coppia, esplorando il ciclo di vita della coppia, i compiti che essa affronta e le difficoltà nel trovare un equilibrio. Saranno approfonditi anche i temi legati alla gestione dei confini dentro e fuori dalla coppia.

Il laboratorio offrirà spunti di riflessione sulla complessità delle relazioni e sul modo in cui possiamo affrontarle, con la possibilità di partecipare a un dibattito costruttivo alla fine della presentazione. L’obiettivo delle serate è stimolare e arricchire la partecipazione di tutti coloro che vi prendono parte.

Redazione

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