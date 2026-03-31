Bordighera, il “Movimento Estremista Ligure” sbarca al Teatro Golzi: Andrea Di Marco in scena con “Bello, però…”

Il “Movimento Estremista Ligure” approda a Bordighera con uno dei suoi interpreti più noti: Andrea Di Marco sarà protagonista sabato 18 aprile alle ore 21 sul palco del Teatro Golzi.

Volto storico di Zelig e artista molto seguito anche sul web, Di Marco porterà in anteprima il suo nuovo spettacolo “Bello, però…”, un viaggio ironico e pungente tra vizi, virtù e contraddizioni della quotidianità.

Comico e musicista, fondatore del Movimento Estremista Ligure, Di Marco ha costruito negli anni una comicità originale, capace di mescolare satira e amore per il territorio. Tra canzoni riarrangiate e monologhi taglienti, la sua “battaglia” ironica contro stereotipi e abitudini – dai turisti ai tic contemporanei – si trasforma in un racconto divertente e riconoscibile, profondamente legato alla Riviera.

Lo spettacolo gioca proprio sul celebre “però”, quella sfumatura tutta italiana che riesce a cambiare il senso delle cose: tra aneddoti personali e riflessioni comiche, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che mette in luce come anche i piccoli difetti possano diventare fonte di risate.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Amici di Winter ed è inserito nella rassegna “Winter in Spring 2026”, promossa in memoria di Gulshan Antivalle e dedicata alle Donne di Pace nel Giardino dell’Anima.

I biglietti sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma Liveticket, con possibilità di prenotazione telefonica. Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi direttamente al botteghino del teatro la sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20. Il costo del biglietto è di 18 euro più diritti di prevendita.